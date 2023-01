Lecce, Baroni: "Ho fatto i complimenti ai miei, abbiamo tirato più in porta del Milan e sfiorato il 3-0..."

Ultimisisme Calcio Napoli - Marco Baroni, allenatore del Lecce, ha commentato il 2-2 col Milan ai microfoni di DAZN: “Direi che abbiamo visto una squadra aggressiva, abbiamo tirato più in porta di loro e direi non male giocando contro i campioni d’Italia. Nel momento in cui siamo calati un pochino abbiamo sofferto sulle palle alte, ma bene comunque e ho fatto i complimenti ai miei giocatori. Noi siamo una neopromossa e vogliamo costruirci uno nostro spazio e identità di gioco e idee e lo facciamo sia in casa che fuori. Ma ora non dobbiamo assolutamente abbassare la guardia perché il campionato è complicatissimo, vincere per il Lecce in Serie A è difficile ma giocando così ci avviciniamo. Soddisfatto o deluso per il pareggio? Non sono deluso. E' chiaro che il 3-0 avrebbe compromesso la partita per loro, ma prendiamoci questa prestazione. Dobbiamo giocare con questa intensità e questo ritmo. Complimenit ai ragazzi e complimenti al nostro pubblico".Â