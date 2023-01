Iezzo: "Meret ha colpe sui gol? Fantascienza, soprattutto sui gol di ieri! Devono vedere un altro sport"

A Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal, è intervenuto l’ex portiere del Napoli Gennaro Iezzo, rilasciando alcune dichiarazioni.

“Eravamo tutti quanti convinti che Spalletti facesse un turnover importanti, la squadra è forte poi la differenza le fanno le motivazioni nel calcio. Chi gioca di meno vuole sempre dare un messaggio all’allenatore, ieri mi aspettavo una grande prestazione dal punto di vista della cattiveria: non l’ho vista ieri. Lobotka non si può discutere per un rigore sbagliato. Meret ha colpe sui gol? Fantascienza, c’è gente che ancora vuole dargli colpe? Ma soprattutto sui gol di ieri, devono vedere un altro sport. Se Meret prende gol all’incrocio dei pali su rigore, gli viene data colpa”