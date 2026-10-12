Villarreal-Napoli, le probabili formazioni: Allegri anticipa tre titolari, c'è McTominay dal 1'!

Ultime notizie UEFA Champions League - Vigilia di Villarreal-Napoli, di scena domani sera all'Estadio de la Cerámica alle ore 21 per il secondo turno della fase a campionato della massima competizione europea. Oggi giornata di conferenze stampa e allenamenti di rifinitura, che hanno dato qualche indicazione di formazione.

Villarreal Napoli: le probabili formazioni

Villarreal e Napoli con quali uomini scenderanno in campo, quali saranno le scelte di Inigo Perez e Max Allegri? Andiamo a scoprire le probabili formazioni:

QUI VILLARREAL - Inigo Perez è stato chiaro: dopo la dispendiosa gara del Bernabeu, vanno gestite le energie fisiche e mentali dei suoi. Sebbene potrebbe "anche scegliere la stessa formazione schierata contro il Real Madrid", dai colleghi spagnoli filtra l'idea che un paio di cambi sono necessari per gestire le fatiche delle tante gare in pochi giorni. Per questo motivo, Mouriño, Saliba, Carlos Romero e Mikautadze insidiano Freeman, Navarro, Cardona e Ayoze Pérez. Decisivo, secondo gli spagnoli, il ruolo di Foyth ad agire in mezzo fra le linee di difesa e centrocampo, per schermare KDB-McTominay. QUI NAPOLI - Max Allegri rispetto al solito ha dato più di un indizio: Milinkovic-Savic tra i pali, Gilmour favorito su Lobotka. Se in difesa c'è da aspettarsi la conferma di Badiashile-Rrahmani-Rafa Marin (scalpita Beukema), con Di Lorenzo (Politano utile a gara in corso) e Spinazzola sulle fasce, al fianco di Gilmour o De Bruyne o McTominay. Con l'altro fantasista dei due ad agire sulla trequarti con Neres alle spalle di Hojlund.

Villarreal vs Napoli

Probabili formazioni Villarreal-Napoli

Queste quindi le probabili formazioni di Villarreal-Napoli: