Rafa Marin svela: "Sono a mio agio con Allegri: c'è un motivo preciso"

Intervenuto in conferenza stampa dalla Spagna alla vigilia di Villarreal-Napoli per la Champions League, Rafa Marin ha parlato anche del suo ritorno in azzurro e del rapporto con Massimiliano Allegri

Se mi aspettavo questo inizio di stagione col Napoli? Sono molto contento, la verità è che son passati due anni dal mio arrivo, mi è toccato un anno duro come ho detto tante volte. Sono cresciuto sia in quel primo anno a Napoli che al Villarreal, è stato bellissimo. Sono tornato a Napoli più maturo, più preparato, mi sento pronto per dare il più possibile nel Napoli".