Rafa Marin svela: "Sono a mio agio con Allegri: c'è un motivo preciso"
Rafa Marin in conferenza per Villarreal-Napoli
Intervenuto in conferenza stampa dalla Spagna alla vigilia di Villarreal-Napoli per la Champions League, Rafa Marin ha parlato anche del suo ritorno in azzurro e del rapporto con Massimiliano Allegri
Se mi aspettavo questo inizio di stagione col Napoli? Sono molto contento, la verità è che son passati due anni dal mio arrivo, mi è toccato un anno duro come ho detto tante volte. Sono cresciuto sia in quel primo anno a Napoli che al Villarreal, è stato bellissimo. Sono tornato a Napoli più maturo, più preparato, mi sento pronto per dare il più possibile nel Napoli".
Poi prosegue così:
"Venire e tornare a Napoli, mi ha fatto sentire a mio agio: mi sento bene col mister Allegri, mi fa fare cose in cui mi trovo. Difesa alta, duelli, questo schema di gioco è piuttosto offensivo e funziona. E speriamo che continuiamo come nell'ultima partita col Frosinone".