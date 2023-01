Da Salerno, Siotto a CN24: "Lo spogliatoio è con Nicola, Iervolino grande estimatore di Demme"

Paolo Siotto di Salernitananews è intervenuto in diretta ai nostri microfoni durante ‘Calcio Napoli 24 Live’ trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV (79 Digitale Terrestre) per parlare delle ultime sul Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24.

"Si parlava già a fine primo tempo di Atalana Salernitana dell'esonero di Nicola. Dopo 48 ore poi però si è aperto in maniera incredibile il ritorno. Ora si riparte da dove il club aveva lasciato con la speranza di fare punti. C'è un legame forte tra Nicola e i senatori della Salernitana, non credo che lo spogliatoio sia contro di lui, anzi. C'è stato un confronto tra De Sanctis e la squadra prima di riportare l'allenatore. Iervolino è un grande estimatore di Demme, Nicola farà delle scelte che sono quasi obbligate".