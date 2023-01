D'Angelo: "Nicola esonerato durante l'intervallo, anche De Sanctis deve pagare"

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Tommaso D'Angelo, giornalista:

"Nicola è stato esonerato durante l'intervallo di Atalanta-Salernitana, stamane è arrivata solo il comunicato ufficiale. Certe disfatte si sono evitate con Milan e Torino solo grazie alle parate di Ochoa, che a Bergamo non è riuscita a fare miracoli. In questo momento c'è un problema per il sostituto di Nicola. Chi arriverà ora? E' una bella domanda. I nomi sono un po' quelli, ma occhio all'ipotesi Colantuono ad interim per il derby col Napoli. L'esonero deve arrivare anche per il DS De Sanctis, protagonista di questo sfascio alla pari di Nicola. E tutte le responsabilità sono da riferire anche al presidente Iervolino, che ha spesso preso decisioni in base all'emotività. Forse manca di esperienza o è semplicemente mal consigliato. Il derby col Napoli senza tifosi azzurri? L'Arechi farà la sua parte, ma è una vergogna che non ci saranno i tifosi del Napoli e come non potranno esserci quelli della Salernitana al ritorno. Ed è qualcosa di già previsto, ancor prima degli scontri visti ad Arezzo. Tutte scuse per punire anche le persone per bene... Sul campo, ci sono tanti incognite. Il Napoli affronterà una squadra che al momento è poca roba. Il Napoli non sbaglierà nulla, figuriamoci se topperà il derby con la Salernitana in piena corsa Scudetto. Arriverà una reazione minima, ma non ci sono le condizioni per un'impresa"