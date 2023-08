Cucchi: "Napoli, ansia dei tifosi legittima. Questo mercato tra i più complicati di sempre"

Notizie Calcio Napoli – Il radiocronista Riccardo Cucchi è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli nel corso della trasmissione “Radio Goal”:

“Tifosi in ansia per il mercato fermo, fanno bene? Un po’ di ansia è legittima, i tifosi si aspettano un rafforzamento per riconfermarsi ma non è l’unica squadra ad essere in ritardo, a 17 giorni dall’inizio del campionato non si ha un’idea chiara di quelle che saranno le prossime squadre di Serie A, quella che ha fatto un po’ di più è il Milan che ha preso tanti giovani di cui però si dovrà capire il valore effettivo. Questo mercato è tra i pù complicati per motivi economici, si cercano giocatori forti ma che non costino troppo, questo condizionato anche dal mercato arabo e la sua incredibile ricchezza.

A Roma i tifosi della Lazio sono agitati, non si vede nulla all’orizzonte a pochi giorni dall’inizio del campionato. Gli azzurri hanno tra di loro profili importanti come Kvaratskhelia e Osimhen, il fatto che il nigeriano abbia deciso di rimanere a Napoli malgrado la corte araba è un aspetto positivo, è raro trovare giocatori che fanno scelte simili.

Sarri pretende giustamente dei rinforzi, Zielinski per lui era fondamentale perché lo conosce bene e sarebbe stato un giocatore già pronto a giocare come vuole il tecnico, giustamente ha fatto pressione su Lotito perché si andasse avanti su quella trattativa. Il polacco ha scelto di restare a Napoli e sono felice per lui ma Sarri e Lotito devono venirsi in contro, è il gioco delle parti con gli allenatori spesso sono in ansia perché i presidenti non hanno soldi e non riescono a far quadrare i contratti, poi l’ansia dei tifosi c’è sempre stata, fa parte del calcio.

Berardi? La Lazio ha fatto un tentativo ma con poche chance di riuscita. Berardi è un giocatore valido e maturo, si tratta di vederlo all’opera con una squadra di ambizioni diverse, si è comportato bene con il Sassuolo ma penso sia arrivato il momento di vederlo con un club con prospettive più importanti. Per il Napoli sarebbe un vantaggio ma chiunque se lo aggiudicherà farà un grande affare”.