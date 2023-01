Brighton, De Zerbi: "Il Napoli sta dando spettacolo! Scudetto? Tifo Spalletti come tutti gli amanti del calcio"

Ultime notizie Napoli - Primo anno in Premier League per Roberto De Zerbi, 43 anni, che allena dalla scorsa estate il Brighton, col quale sabato scorso ha battuto 3-0 il Liverpool di Klopp.

Intervista De Zerbi: le parole sul Napoli

L'ex Napoli Roberto De Zerbi è stato intervistato dall'edizione odierna di Repubblica, ecco alcuni passaggi sugli azzurri:

Cosa l’ha stupita della Premier League?

«Mi piace da morire: poco stress, tanto divertimento, coraggio, entusiasmo. È la mia filosofia. Voglio vincere, ma racchiudere tutto nel risultato non ha senso. Non è il valore che do al calcio».

Il suo credo offensivo sta pagando: settimo posto, 17 gol nelle ultime 5 partite. Lo stesso in Italia: il Napoli è in testa con un calcio propositivo come il suo.

«Tutti gli amanti del calcio dovrebbero essere felici se il Napoli vincesse lo scudetto. Il Napoli sta dando spettacolo. Lo sarei anche io. Come per il Milan l’anno scorso».

Ma la Serie A le manca?

«Mi piace molto la Premier, sto una meraviglia. Però, sì, mi manca il campionato italiano».