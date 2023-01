Biasin: "Serata negativi per Ferrieri Caputi. Se si facesse finta di niente, le si mancherebbe di rispetto"

Il collega Fabrizio Biasin, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss:

"Ferrieri Caputi in serata negativa. Credo che la designazione sia stata fatta per una partita apparentemente facile che non ha gestito bene.

Non volendo fare differenze tra uomo e donna, e anche giusto ammettere che l'arbitraggio non è stato buono.

Se si facesse finta di niente, le si mancherebbe di rispetto.

Agli ottavi di Coppa Italia, si è visto come tutte le grandi hanno faticato. Gli azzurri hanno giocato sotto il 20% delle loro possibilità.

Tutti gli allenatori hanno pensato di vincerla con le riserve oppure inserendo i titolari nel secondo tempo, ma a quanto pare non è un'equazione infallibile.

C'è amarezza ma forse va anche meglio così al Napoli che si leva un impegno oltre al campionato e alla Champions"