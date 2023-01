Alvino: "Mario Rui manifesto della mentalità del Napoli! Stretta di mano Spalletti-Allegri? Qualcuno si è messo dietro la cattedra"

Carlo Alvino è intervenuto ai microfoni di Kiss Kiss Napoli nel corso del programma Radio Goal. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24.it:

Intervista Alvino su Napoli-Juventus e Coppa Italia

“Il recupero di Mario Rui contro la Juventus è il manifesto della mentalità vincente, di una squadra che vuole trionfare. Sul 3-1 non ti accontenti perché l’allenatore te l’ha messo in testa. Poi al resto ci pensa la bravura di Kvara che lascia partire un cioccolatino e Osimhen che si chiama il cross con il braccio.Forse Kvaratskhelia non pensava più all’auto rubata, questa storia è andata avanti per tutti i mesi.

Sul saluto di Spalletti ad Allegri: “E’ stato declinato in maniera di versa a seconda delle latitudini. Qualcuno lo ha fatto ironicamente, come me, mentre altri si sono voluti mettere dietro la cattedra.

Su Napoli-Cremonese: "Davanti spazio ad Elmas, Raspadori e Simeone. In porta credo che ci sarà Meret, visto ciò che sta succedendo sul mercato con Sirigu con l'operazione che pare essere agli sgoccioli".