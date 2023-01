Sky, Marocchi: "Il 4-3-3 di Spalletti è un capolavoro, Napoli meraviglioso"

Giancarlo Marocchi è intervenuto ai microfoni di Sky Sport

"Mi aspettavo una partita complicata per il Napoli ma non è successo. Avevo sposato la scelta di Allegri di mettere chiesa titolare, ma il ragazzo non ha risposto come doveva. Bisogna fare complimenti ad un Napoli meraviglioso. Il Napoli riusciva sempre a trovare spazi contro la difesa schierata della Juventus perchè attaccavano praticamente tutti. Spalletti è entrato in simbiosi con la città tirando fuori un 4-3-3 capolavoro dove tutti si muovono con armonia. Allegri con chiesa ha provato a fare qualcosa di diverso per provare a non accontentarsi del pareggio e fare qualcosa in più. Osimhen riesce ad andare via agli avversari nonostante loro sappiano quali sono le sue intenzioni".