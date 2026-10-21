Riecco Noano! Prosegue la carriera musicale di Noa Lang: in uscita il nuovo brano | VIDEO
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Ultime notizie calcio Napoli - Prosegue la carriera musicale dell'attaccante dei partenopei, Noa Lang. È infatti in uscita un nuovo brano, in collaborazione con il rapper olandese KM.
Si chiamerà "BadBad" il nuovo brano di Noano, il nome d'arte di Noa Lang da rapper, in featuring con KM. Ecco uno spoiler postato via social dall'attaccante olandese della SSC Napoli:
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