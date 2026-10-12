Infortuni Napoli, Allegri annuncia: "Ecco quando tornano Anguissa, Olivera e Alisson" | VIDEO

Conferenza Massimiliano Allegri per Villarreal-Napoli. Oltre al possibile impiego di Scott McTominay preannunciato in Spagna, il tecnico azzurro ha dato aggiornamenti importanti sull'infermeria di Castel Volturno con novità importanti a partire da questa settimana.

"McTominay sta decisamente meglio, domani mattina valuterò se farlo giocare dall'inizio o no. Credo di sì, gli altri dovrò valutare: abbiamo calciatori rientrati da diversi mesi con poche partite nelle gambe. In questo momento è importante recuperare tutti, perché mi consentirebbe di cercare di avere la fortuna di indovinare la formazione ogni partita e far recuperare la condizione a tutti. Neres veniva da 7 mesi di inattività, Badiashile da 7 mesi, Giovane da 2 mesi. Mercoledì rientrano in gruppo Anguissa, Olivera e Alisson Santos: averli tutti a disposizione è molto importante, bisogna restare coi piedi per terra. Ora abbiamo la Champions e poi dobbiamo riprendere il cammino in campionato. La nostra forza dev'essere l'equilibrio, all'interno di una piazza come Napoli dove c'è tanta passione. Dobbiamo prendere entusiasmo e passione della città, mantenendo equilibrio".