Gulacsi salta Villarreal-Napoli di Champions League: ha subito una rapina a mano armata

Champions League - La partita Villarreal-Napoli di Champions League perde un protagonista! Si tratta del portiere del club spagnolo Gulacsi. L'estremo difensore ungherese non scenderà in campo questa sera per la gara contro la SSC Napoli di Massimiliano Allegri per un motivo ben preciso: ha subito una rapina a mano armata nella sua abitazione, in una zona residenziale vicino Valencia, questa mattina.

Gulacsi salta Villarreal-Napoli di Champions League

Per fortuna nessuno è rimasto ferito durante la rapina, ma Gulacsi è scosso e non prenderà parte alla sfida di questa sera: in casa erano presenti sua moglie ed i suoi due figli. Al suo posto scenderà in campo Luiz Junior, pronto a difendere la porta del Villarreal contro il Napoli.

Il Villarreal ha annunciato la notizia, confermando che, fortunatamente, nessuno dei presenti in casa è rimasto ferito:

"Il portiere del Villarreal CF, Peter Gulacsi, è stato vittima di una rapina a mano armata nella sua abitazione nelle prime ore di questa mattina, mentre si trovava con la sua famiglia. Fortunatamente, nessuno dei presenti è rimasto ferito. A causa dell'impatto di questa situazione, il giocatore non sarà disponibile per la partita di stasera".

Gulacsi salta Villarreal-Napoli di Champions League

Le autorità competenti sono state informate immediatamente e stanno già svolgendo le indagini necessarie. Il club non ha fornito ulteriori dettagli sull'attacco o sulle circostanze in cui è avvenuto, limitandosi a confermare che Gulácsi si trovava a casa con la sua famiglia e che tutti sono rimasti illesi.