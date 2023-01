Sky - Cittadella, accordo per Ambrosino. Domani le visite mediche e la firma del contratto

Notizie Napoli calcio. Giuseppe Ambrosino è pronto lasciare il Como. Il giovane attaccante di proprietà del Napoli non tornerà però in azzurro, perchè per lui è pronto un nuovo prestito sempre in Serie B.

Ambrosino-Napoli, idea prestito al Cittadella

Gli ultimi aggiornamenti sul futuro di Ambrosino sono stati riportati dall'esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio: