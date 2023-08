Repubblica - Osimhen resta a Napoli e sogna la Premier League fra un anno: il retroscena con Haaland

Calciomercato Napoli - De Laurentiis non ha intenzione di cedere Osimhen in Arabia Saudita e allora siamo ai dettagli per un rinnovo di contratto che possa trattenerlo in azzurro ancora un anno.

La decisione di Victor Osimhen di fronte all'offerta dell'Arabia Saudita è arrivata, col sogno Premier League sullo sfondo. Lo racconta l'edizione odierna di Repubblica:

"Ingaggio monstre da 40 milioni di euro. Il numero 9 ne ha preso atto, ha valutato la situazione (impossibile non farlo di fronte a certe cifre), di contro la sua idea è dicontinuare ad essere protagonista in un campionato competitivo. Il sogno neanche tanto nascosto è la Premier League per confrontarsi con Herling Haaland: tra i due c’è corrispondenza a distanza di calcistici sensi. Si sono già scambiati le maglie, tramite Ostigard, il difensore norvegese del Napoli che è compagno di nazionale del fuoriclasse del City. Osimhen è disposto ad aspettare ancora 12 mesi e li trascorrerebbe volentieri a Napoli. Ma a cifre diverse dall’ultimo anno".