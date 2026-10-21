Champions League, le italiane tornano a segnare: il dato è positivo, non era mai accaduto
Champions League 21:15
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Champions League, il dato sui club italiani
Champions League - Grazie alla vittoria del Napoli contro il Bodo/Glimt, alla goleada messa a segno dal Como contro il Manchester United e alle reti segnate dalla Roma contro lo Slovan Bratislava, le squadre italiane tornano a sorridere in Champions League.
Il profilo X OptaPaolo riporta un dato decisamente positivo per le squadre italiane in Champions League che riescono a collezionare un traguardo mai raggiunto prima:
"Per la prima volta nella storia, almeno tre squadre italiane (Roma, Napoli e Como) hanno segnato più di tre gol in uno stesso turno della Coppa dei Campioni/UEFA Champions League. Goleada".
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