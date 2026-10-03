Infortunati Napoli, quattro azzurri rientrano col Frosinone? Grosse novità su Anguissa e Alisson Santos: spunta la data del ritorno in campo

Ultime notizie Napoli - Massimiliano Allegri deve fare i conti con una infermeria piuttosto affollata. L'allenatore della SSC Napoli, orfano dei Nazionali durante la sosta, si è dovuto confrontare anche con i calciatori fermi ai box per problemi fisici. Meret, Giovane, Spinazzola, Marianucci, McTominay, Anguissa ed Alisson Santos si sono alternati tra lavoro personalizzato, palestra e tabelle di marcia specifiche: l'obiettivo per tutti loro è tornare a disposizione il prima possibile.

Infortunati Napoli, le ultime dall'infermeria

L'edizione odierna di Tuttosport ha fatto il punto sui tempi di recupero degli infortunati Napoli:

"Sul fronte infermeria, [...] le notizie migliori riguardano Meret, Giovane, Spinazzola e Marianucci, che dovrebbero essere a disposizione già per la sfida di campionato contro il Frosinone, match in programma al rientro dalla sosta. Qualche giorno in più servirà, invece, per McTominay, con il Villarreal nel mirino, trasferta di Champions League del 13 ottobre in Spagna. Anguissa ed Alisson Santos contano di rientrare definitivamente per la gara del 17 ottobre contro il Venezia".