Carnesecchi-Napoli, Radio Kiss Kiss - Proposto scambio più conguaglio: muro dell'Atalanta

Calciomercato Napoli - Il Napoli aveva pensato di acquistare un portiere nella prossima sessione invernale di mercato. Lo rivela il giornalista Valter De Maggio ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli dove ha svelato il nome dell’estremo difensore che Giovanni Manna aveva intenzione di portare in azzurro.

Retroscena Napoli Carnesecchi: la rivelazione di De Maggio

Il profilo che il Napoli aveva pensato di prendere era Carnesecchi dell’Atalanta. L’idea - svela De Maggio - era quella del tipo di dare conguaglio più Milinkovic Savic all’Atalanta, ma i bergamaschi hanno fatto muro. Sul portiere ci sarebbe l’Inter che quest’anno mostra di avere non pochi problemi tra i pali tra Provedel e Martinez. La situazione portieri in casa Napoli resta comunque d'attualità con Alex Meret che ha un contratto in scadenza il prossimo giugno. Al momento, non si hanno notizie di un rinnovo con il club di De Laurentiis.