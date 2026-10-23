Ultime notizie SSC Napoli - Mettere Kevin De Bruyne al centro del terzetto di centrocampo è una soluzione che è stata possibile grazie al recupero di Anguissa, scrive la Gazzetta dello Sport.

Frank è ancora lontano dall’essere il dominatore della mediana che ha contribuito a far vincere due scudetti al Napoli "ma per mezzora ha fatto molto più del compitino, dando sostanza al reparto. Forse il peggio è passato, ora il Napoli può tornare ad affidarsi alle sue stelle. Lobotka che può rifiatare, Anguissa che torna ad assaltare, De Bruyne livero di inventare e McTominay nuovamente devastante. Sì, se anche Vergara torna velocemente al top, Allegri ha tutto per potersi divertire".