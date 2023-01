Sky - Salernitana shock, Nicola verso l'esonero: c'è un allenatore in pole per sostituirlo

Calciomercato - In casa Salernitana si pensa alla svolta immediata. Dopo un difficile inizio del 2023, il club si sta attivando subito per valutare l'esonero di Nicola. Decisiva la sconfitta per 8-2 contro l'Atalanta.

La società era presente a Bergamo ed è rimasta basita dalla prestazione della squadra. Per il sostituto, Roberto D'Aversa potrebbe essere il primo allenatore da sondare. L'ex Parma ha allenato diversi giocatori ora alla Salernitana come Mazzocchi, Sepe e Candreva.

Roberto D'Aversa e Gennaro Gattuso

Le riflessioni per il possibile sostituto sono iniziate già nell'intervallo della partita e nella lista c'è anche Eusebio Di Francesco. Nelle prossime ore si avrà un quadro più chiaro visto che la situazione è precipitata solo oggi. A riportare la notizia è Sky Sport con Gianluca Di Marzio.