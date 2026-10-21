SSC Napoli, i tifosi hanno scelto il Player of the Month di settembre: il nome

Ultime notizie calcio Napoli - I tifosi azzurri hanno scelto il miglior giocatore del mese di settembre. Lo annuncia la SSC Napoli:

"Kevin De Bruyne è stato eletto Player of the Month di settembre dai tifosi del Napoli. Attraverso la votazione sull’app ufficiale del Club, i sostenitori azzurri hanno scelto il nostro centrocampista come miglior giocatore del mese.

Nelle sfide contro Inter, Bologna e Fiorentina in Serie A e contro l’Arsenal in UEFA Champions League, De Bruyne ha messo al servizio della squadra la visione di gioco e la qualità tecnica che lo rendono uno dei migliori interpreti al mondo nel suo ruolo.

Complimenti a Kevin, POTM di settembre powered by MSC!".