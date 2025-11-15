Napoli Basket, Magro ritrova Brescia: “Sfida speciale, servirà massima energia”

Il Napoli Basket, dopo due sconfitte rimediate contro le quotate formazioni di Tortona e Trapani, è tornata alla vittoria domenica scorsa superando in trasferta la Dolomiti Energia Trentino. La Germani Brescia, in testa alla classifica insieme ai campioni d'Italia della Virtus Bologna con 12 punti, nelle sette giornate sin qui disputate, è stata sconfitta in una sola occasione in trasferta contro Trapani. Alessandro Magro e Naz Mitrou-Long sono gli ex dell'incontro.

Coach Magro ha allenato Brescia per tre stagioni dal 2021 al 2024 conquistando la Coppa Italia nel 2023 e risultando il miglior allenatore della serie A nella stagione 2021/22. Mitrou-Long ha giocato da protagonista assoluto a Brescia nella stagione 2021-22. Arbitreranno l’incontro: Quarta, Paglialunga e Dionisi.

Dichiarazione di Alessandro Magro Coach del Napoli Basket: "Dopo la vittoria di Trento, torniamo a giocare in casa davanti al nostro pubblico. Brescia è prima in classifica con merito, ha grandi campioni e l’MVP della passata stagione. Sono reduci dalla finale scudetto e non hanno bisogno di presentazione. Sono molto felice che Matteo Cotelli, che è stato mio assistente, sia alla guida della squadra. Giocano a memoria, con gerarchie chiare, senza dubbio tra le migliori del campionato. Per me sarà una partita speciale, ritroverò tanti amici, tanti giocatori con cui ho passato una parte del mio percorso. Mi auguro che sarà una gara disputata con la giusta attenzione ed energia da parte della mia squadra. Ci teniamo a far bene. Siamo alla prima di due gare in casa prima della pausa FIBA e vogliamo proseguire il nostro cammino.”