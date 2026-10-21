SSC Napoli, il report: buone notizie per Allegri, riguardano Vergara
Notizie 13:20
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Ultime notizie Napoli - Dopo la vittoria in Champions gli azzurri tornano ad allenarsi in vista della prossima gara di campionato, sabato alle 18:00 al Maradona contro la Roma.
Il gruppo è stato impegnato in una seduta mattutina svolgendo riscaldamento ed esercitazione in fase di possesso. Chiusura di sessione con una serie di partitine.
- Antonio Vergara ha svolto parte dell'allenamento con il gruppo e lavoro personalizzato in campo al SSC Napoli Training Center.
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