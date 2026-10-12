Lo Monaco: "Allegri è cambiato e conosco il motivo"

Il Napoli di Massimiliano Allegri convince dopo il netto 3-0 contro il Frosinone. La prestazione degli azzurri ha raccolto consensi anche tra gli opinionisti: Pietro Lo Monaco, intervenuto a Televomero durante la trasmissione Il bello del calcio, ha elogiato il gioco espresso dalla squadra, soffermandosi sulle scelte tattiche dell'allenatore.

Tra gli episodi più significativi della partita, Lo Monaco ha indicato la rete di Noa Lang, sottolineando la qualità dell'azione che ha portato al gol dell'olandese.

«Io penso che il Napoli abbia fatto davvero molto bene. Prendete il gol di Noa Lang: si è trattato di un vero e proprio capolavoro. Un'azione eseguita alla perfezione, un compendio di tattica che ha visto l'olandese bucare la rete del portiere del Frosinone, Lorenzo Palmisani».

Il dirigente ha poi analizzato il cambiamento di Massimiliano Allegri, evidenziando la maggiore propensione offensiva mostrata dal Napoli. Secondo Lo Monaco, il tecnico avrebbe individuato la necessità di ampliare le soluzioni in attacco, puntando sulla velocità degli esterni e su un assetto più efficace. «Massimiliano Allegri è cambiato e io conosco anche il motivo. Il mister ha modificato il proprio atteggiamento, cerca un calcio più propositivo. Ha capito che i partenopei avevano bisogno di trovare maggiori soluzioni offensive ed è corso ai ripari. Ha inserito due attaccanti esterni veloci come Lang e Neres. Entrambi erano coperti rispettivamente da Spinazzola e Di Lorenzo, calciatori di gamba. Il cambiamento di modulo è stato determinante ai fini del successo degli azzurri».