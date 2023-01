Spunta la ‘Carta Ronaldo’ che inguaia la Juventus: c'è la firma di Paratici | FOTO

Notizie Calcio - Aumentano i guai in casa Juve. E iniziano ad esserne davvero tanti. Il Corriere della Sera, adesso, ha pubblicato in esclusiva il documento della famigerata ‘Carta Ronaldo’, documento “che non deve esistere” firmato dall’ex Ds Paratici e che per i Pm garantiva a CR7 gli arretrati non a bilancio.

Il documento, mai depositato in Lega, è stato trovato dalla Guardia di Finanza nello studio dell’avvocato Federico Restano (a Torino) il 23 marzo 2022 e sono una prova schiacciante delle manovre del club sui conti falsati.

Ecco l'immagine del CorSera: