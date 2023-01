Ziliani: “Con la vittoria del Napoli trionfa il calcio. La corazzata di Allegri come la società: va a picco”

Tweet di Paolo Ziliani: "Il #Napoli intontisce di gioco e di gol una penosa #Juventus: la stessa penosa squadra delle 8 vittorie consecutive osannate dai media come le 8 meraviglie del mondo. Invece la milionaria corazzata di Max #Allegri è come la società, sta colando a picco.

La vittoria del #Napoli è naturalmente fondamentale: intanto perchè trionfa il calcio, poi perchè lo scudetto, lontano come data, è ora vicinissimo. Per la #Juventus non cambia niente: saranno i tribunali a stabilirne la classifica, che difficilmente sarà una buona classifica".