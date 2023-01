Ultime notizie SSC Napoli - Pranzo sul lungomare, per Matteo Politano. Che ha scelto ristorante e cruderia Molo17 di Via Partenope per un pranzo a base di pesce, dopo l'allenamento odierno.

Sì, perché oggi c'è stata la seduta mattutina per il Napoli all'SSCN Konami Training Center di Castel Volturno: gli azzurri preparano il match contro la Salernitana in programma all'Arechi sabato per la 19esima giornata di Serie A (ore 18).

