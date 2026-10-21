Ieri nuovo incontro tra De Laurentiis e Rizzetta! Possibile riapertura della trattativa di acquisto

Ieri sera allo stadio Maradona, in occasione di Napoli-Bodo/Glimt, c'era anche Matt Rizzetta. Il presidente del Napoli Basket era in tribuna d'onore, su invito del presidente Aurelio De Laurentiis, e del loro incontro parla anche il quotidiano La Repubblica e Il Mattino.

Incontro tra Rizzetta e De Laurentiis

Secondo La Repubblica, è stato proprio De Laurentiis ad invitare il collega Rizzetta in tribuna d'onore, ricordando come il dirigente statunitense fu già protagonista nei mesi passati di una manifestazione di interesse per l'acquisto della SSC Napoli, in rappresentanza di una cordata di investitori americani.

Il Mattino aggiunge alcuni dettagli all'incontro tra i due presidenti: Rizzetta era in compagnia di alcuni soci della Underdog Global Partners, tra cui il vice-presidente del Campobasso Nicola Cirrincione. Rizzetta e De Laurentiis si sono salutati e "non è escluso che si possano vedere a pranzo nei prossimi giorni". Il quotidiano non esclude neanche che possa esserci un nuovo tentativo da parte dell'italo-americano di riaprire la trattativa con De Laurentiis per l'acquisto della SSC Napoli.