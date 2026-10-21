"Può essere la grande sorpresa della partita con la Roma". Splendida notizia per Allegri dall'infermeria
Novità all'orizzonte per Allegri in vista della partita contro la Roma in programma sabato allo stadio Maradona
Ultime notizie calcio Napoli - Può essere la grande sorpresa della partita con la Roma. Questo si legge stamattina sulle pagine del Corriere dello Sport riguardo il possibile ritorno tra i convocati di Antonio Vergara il quale è fermo ai box da alcune settimane dopo l'infortunio in Italia-Turchia di Nations League.
Vergara convocato per Napoli Roma
Ecco cosa si legge stamattina sulle pagine del Corriere dello Sport per quanto riguarda il rientro tra i convocati di Antonio Vergara:
"A proposito di recuperi: Vergara potrebbe essere la grande sorpresa della partita con la Roma, in programma sabato alle 18 al Maradona. Oggi dovrebbe rivedersi in gruppo, al lavoro con i compagni, e va verso la convocazione. Tra il Napoli e la squadra di Gasperini c'è un gap di 7 punti e perdere altro terreno, con la coppia di testa Inter-Lazio a +9, complicherebbe ancor di più una situazione già difficile di per sé. Calma e sangue freddo. E via a valutare le possibilità in vista della prossima sfida".