"Può essere la grande sorpresa della partita con la Roma". Splendida notizia per Allegri dall'infermeria

Ultime notizie calcio Napoli - Può essere la grande sorpresa della partita con la Roma. Questo si legge stamattina sulle pagine del Corriere dello Sport riguardo il possibile ritorno tra i convocati di Antonio Vergara il quale è fermo ai box da alcune settimane dopo l'infortunio in Italia-Turchia di Nations League.

Vergara convocato per Napoli Roma

Ecco cosa si legge stamattina sulle pagine del Corriere dello Sport per quanto riguarda il rientro tra i convocati di Antonio Vergara:

"A proposito di recuperi: Vergara potrebbe essere la grande sorpresa della partita con la Roma, in programma sabato alle 18 al Maradona. Oggi dovrebbe rivedersi in gruppo, al lavoro con i compagni, e va verso la convocazione. Tra il Napoli e la squadra di Gasperini c'è un gap di 7 punti e perdere altro terreno, con la coppia di testa Inter-Lazio a +9, complicherebbe ancor di più una situazione già difficile di per sé. Calma e sangue freddo. E via a valutare le possibilità in vista della prossima sfida".