Stefano Pioli è a Napoli! Avvistato ieri in centro città | FOTO

Incursione a sorpresa nel cuore di Napoli per Stefano Pioli. L'esperto tecnico è stato infatti avvistato e immortalato ieri nel centro della città partenopea in un momento di relax, come testimoniato dallo scatto in esclusiva pubblicato da CalcioNapoli24.

Sorridente e disponibile, Pioli si è concesso agli scatti e alla simpatia dello staff e dei presenti all'interno di un locale cittadino, posando in mezzo ai lavoratori tra curiosità e scambi di battute. Un'immagine che non è passata inosservata agli appassionati di calcio e che ha subito catturato l'attenzione del web nella giornata napoletana dell'allenatore.