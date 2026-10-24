Formazioni Napoli-Roma, CorSport: tridente inedito in attacco per Gasperini. Stringe i denti Cristante

Ultime notizie calcio Napoli - Gian Piero Gasperini schiererà la quinta formazione diversa in undici gare stagionali quest'oggi. A scriverlo è l'edizione odierna del Corriere dello Sport che annuncia un tridente inedito che si vedrà in attacco allo stadio Maradona.

Napoli Roma, le scelte di Gasperini

Ecco cosa si legge sulle pagine del Corriere dello Sport per quanto riguarda la probabile formazione della Roma per la gara di oggi contro il Napoli:

"C’è sempre una prima volta, anzi, ben cinque. L’emergenza in attacco costringe il tecnico a mischiare le carte e a provare l’ennesima combinazione, la quinta diversa in undici partite stagionali. Ecco quindi un altro tridente inedito: Soulé e Mora alle spalle di Malen.

Gasp questa mattina darà ai suoi l’undici titolare. Tra i pali ci sarà ancora Gollini; sulla fascia destra Lulli è in vantaggio su Molina, mentre a sinistra Wesley resta il punto fermo. In difesa spazio al terzetto dei clean sheet formato da Mancini, N’Dicka ed Hermoso. A centrocampo torna Cristante, pronto a stringere i denti giocando con una vistosa fasciatura al ginocchio, con accanto Pisilli, mentre De Roon partirà dalla panchina, pronto a subentrare. Gasp ha valutato anche soluzioni alternative, pensando di avanzare Cristante sulla trequarti e modificare la posizione dell’ex Atalanta".