Il Mattino - Incognita Anguissa per Napoli-Roma: le ultime

Ultime notizie calcio Napoli - Massimiliano Allegri deve decidere chi schierare a centrocampo contro la Roma alle 18 allo stadio Maradona. La prima idea dell'allenatore sarebbe quella di riproporre De Bruyne davanti alla difesa come accaduto con il Bodo Glimt in Champions League, ma questa soluzione potrebbe trovare delle difficoltà non di natura tecnica bensì a delle probelmatiche fisiche di altri interpreti della zona nevralgica di gioco.

Napoli Roma, le scelte di Allegri

Fermo restando la volontà di riconfermare De Bruyne play, Allegri dovrà valutare in queste ore le condizioni fisiche di Anguissa che un po' preoccupano come spiega Il Mattino. Il centrocampista camerunense contro il Bodo è rimasto in campo un'ora dopo essere stato reduce da un infortunio che l'ha tenuto fuori per diverso tempo. Il tecnico azzurro vuole vederci bene perché la Roma è un avversario che gioca sul ritmo ed un Anguissa non ancora al cento per cento può essere un problema. Per cui, potrebbe prendere piede la soluzione Lobotka regista con De Bruyne e McTominay mezzale.