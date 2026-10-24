"Napoli gli è rimasta nel cuore". Gollini oggi titolare con la Roma: vinse lo scudetto in azzurro

Ultime notizie calcio Napoli - Pierluigi Gollini giocherà titolare oggi al Maradona con la maglia della roma. Per lui non sarà una gara come le altre in quanto con la maglia del Napoli ha vinto l'unico scudetto della sua carriera ed il rapporto con la città è rimasto sempre forte dopo l'esperienza di un anno.

Napoli Roma, Gollini titolare nei giallorossi

Ecco cosa si legge stamattina sulle pagine del Corriere dello Sport su Gollini:

"Una parentesi breve, ma super intensa. Condita da uno scudetto indimenticabile. Gollini è un ex Napoli. Era il vice Meret, in prestito dall’Atalanta, durante il mandato di Spalletti in azzurro. Tornare al Maradona, da titolare della Roma, sarà speciale per lui, che sulla pagina Instagram ha solo due post fissati lassù in alto: l’annuncio della nascita del figlio con la compagna Ariel Serra e gli scatti della festa per quel titolo conquistato nella trasferta di Udine insieme a Di Lorenzo, Kim, Kvaratskhelia e Osimhen. Adesso però sarà un avversario degli azzurri per la prima volta da quel giorno. La città gli è rimasta nel cuore. E poi quello scudetto è stato il primo e unico della sua carriera".