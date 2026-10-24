Gazzetta - Stratega Gasperini: cambio modulo e non solo per il Napoli. Due dubbi per Allegri

Ultime notizie calcio Napoli - Due ballottaggi a testa per Allegri e Gasperini nelle scelte di formazione in vista della gara di oggi. Questo è quanto si legge stamattina sulle pagine della Gazzetta dello Sport che ha dato gli ultimi aggiornamenti sulle probabili formazioni di Napoli e Roma.

Formazioni Napoli Roma, le scelte di Allegri e Gasperini

Nel Napoli ci sarà Badiashile al posto dell'influenzato Rrahmani. In porta torna titolare Milinkovic Savic così come Olivera a sinistra. Il primo dubbio negli azzurri è a centrocampo dove scalpita Lobotka: lo slovacco dovrebbe spuntarla ma non al posto di De Bruyne bensì di Anguissa che contro il Bodo ha fatto un'ora di gioco. L'altro è in attacco tra Lang e Giovane ma l'olandese sembra essere parecchio in vantaggio sull'ex Verona.

Nella Roma i dubbi sono sulla fascia tra Molina e Lulli con quest'ultimo che sembra essere in vantaggio. L'altro ballottaggio è tra Cristante e Mora con il primo in pole. In questo caso, Cristante si alzerebbe sulla trequarti liberando una maglia da titolare per De Roon in mezzo al campo. Gasperini passerebbe dunque al 3-4-1-2 lascinado il classico 3-4-2-1.