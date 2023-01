Il Mattino - Addio Lozano in estate: il Napoli ha già trovato il sostituto

Il Napoli a lavoro in vista del futuro e delle prossime stagioni. Il calciomercato potrebbe già essere definito in vista degli affari dei prossimi anni. Infatti, ci sono aggiornamenti per quanto riguarda i nuovi acquisti che andrà a fare la società di Aurelio De Laurentiis.

Calciomercato Napoli: via Lozano, trovato il sostituto

Calciomercato Napoli - E' chiaro che il Napoli non vuole farsi trovare impreparato sul mercato. C'è grande progettualità nella società di ADL. Come già capitato la scorsa estate, gli azzurri avranno i sostituti pronti in cado di alcuni addii. Tra le possibili cessioni c'è Lozano e il Napoli ha già trovato il sostituto: si tratta di Adama Traore del Wolverhampton. Il club ha idee chiare e il nuovo tetto massimo degli ingaggi sarà 3,3 milioni di stipendio a giocatore, per questo motivo c'è il rischio che il messicano vada via. Pronto il colpo Adama Traore, classe 96 in scadenza con il Wolverhampton. A riportarlo è Il Mattino.