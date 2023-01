Parole crude a Report di De Laurentiis: sanzione in arrivo, ecco quale

Ultime notizie SSC Napoli - Nella giornata di ieri, a Report ha parlato Aurelio De Laurentiis. In questo momento il Napoli ha il morale alle stelle e l’unica ombra della vigilia di Napoli-Cremonese sono state le dichiarazioni rilasciate dal presidente alla trasmissione.

In particolare, il passaggio sulla Lega Serie A costerà caro a De Laurentiis, come spiega Repubblica:

"Parole crude, che costeranno molto probabilmente al presidente un deferimento. Ma la bellezza della squadra di Spalletti è il migliore antidoto contro i veleni".

Aurelio De Laurentiis, infatti, telefonato dai colleghi della Rai, aveva dichiarato:

«Tutti i morti di fame della Lega Calcio, per un tozzo di pane, stavano svendendo i diritti tv per il prossimi sette-otto anni. Ho usato Andrea Agnelli perché mi serviva che andasse in c... o alla str... ta dei fondi, visto che in quel momento sarebbero stati un ostacolo per il progetto Superlega».