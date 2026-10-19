Riecco Vergara! Buone notizie per Allegri: i tempi di recupero e la data del rientro

Ultime notizie SSC Napoli - Dall'infermeria dei partenopei, arriva una buona notizia: Antonio Vergara sta per tornare, mentre per Favasuli bisognerà aspettare novembre. Una nuova freccia all'arco di Max Allegri sta per rientrare.

Sui tempi di recupero di Antonio Vergara, l'edizione odierna de Il Mattino scrive:

"Intanto, anche gli ultimi accertamenti hanno dato via libera al ritorno in campo di Vergara. Non fa in tempo per domani sera ma corre veloce per il rientro con la Roma. Attenzione, perché visto i tre precedenti, meglio per lo staff medico essere certi al cento per cento, prima di dare il via libera al fantasista di Frattamaggiore. Vergara e Favasuli (ce tornerà tra i disponibili solamente a fine novembre), per essere chiari, si sono fatti male durante i giorni vissuti con la Nazionale".