Napoli, ancora lunghi i tempi di recupero di Buongiorno: ecco quando tornerà in campo

Ultime notizie SSC Napoli - Se il ritorno di Vergara s'avvicina e se per Favasuli bisognerà attendere novembre, sono più lunghi i tempi di recupero per rivedere Alessandro Buongiorno. Il difensore infatti non è stato inserito nemmeno nelle liste, né per la Serie A né per la Champions League. Ma potrebbe rientrarci anno nuovo.

Napoli, rientro Buongiorno: svelati i tempi di recupero

Infatti, come svela Il Mattino, bisognerà aspettare l'anno nuovo per rivedere Alessandro Buongiorno:

"Infine, il fronte Buongiorno. L'ex capitano del Torino sta continuando la sua lenta attività di recupero. Il 2026 si chiuderà senza sorprese. E senza partite. Se ne parla a gennaio per rivederlo in campo".