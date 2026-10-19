Napoli, ancora lunghi i tempi di recupero di Buongiorno: ecco quando tornerà in campo
Notizie 11:45
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Ultime notizie SSC Napoli, sono ancora lunghi i tempi di recupero di Alessandro Buongiorno: tornerà in campo nel 2027
Ultime notizie SSC Napoli - Se il ritorno di Vergara s'avvicina e se per Favasuli bisognerà attendere novembre, sono più lunghi i tempi di recupero per rivedere Alessandro Buongiorno. Il difensore infatti non è stato inserito nemmeno nelle liste, né per la Serie A né per la Champions League. Ma potrebbe rientrarci anno nuovo.
Napoli, rientro Buongiorno: svelati i tempi di recupero
Infatti, come svela Il Mattino, bisognerà aspettare l'anno nuovo per rivedere Alessandro Buongiorno:
"Infine, il fronte Buongiorno. L'ex capitano del Torino sta continuando la sua lenta attività di recupero. Il 2026 si chiuderà senza sorprese. E senza partite. Se ne parla a gennaio per rivederlo in campo".
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