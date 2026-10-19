Anguissa, Neres e Alisson KO! Il Mattino: sotto accusa c'è lo staff medico, spunta una frase di Allegri

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Autore Salvatore Passante Giornalista pubblicista · SSC Napoli
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Troppi infortuni e ricadute, Il Mattino di Napoli svela: sotto accusa adesso c'è lo staff medico, spunta una frase chiara di Allegri

Ultime notizie SSC NapoliL'edizione odierna de Il Mattino svela che adesso ad essere sotto accusa c'è lo staff medico del club azzurro, dopo le ricadute di Anguissa, NeresAlisson Santos:

"Sì, se due indizi fanno una prova, figuriamoci tre: qualcosa non va nel recupero dei calciatori infortunati in casa Napoli. Lo staff medico, che ora è guidato da Gennaro De Luca, è ora nel mirino dopo lo stop di Alisson. [...] Ma attenzione: la ricaduta record è alla puntate numero 3. Non solo Alisson, ma anche Anguissa e Neres. Tre calciatori che, segnalati come pienamente recuperati, quindi convocati e disponibili, hanno rifatto crac dopo poco.

De Luca e Gioffredi

«Si allenavano con noi, non ho la sfera di cristallo», ha detto Allegri. Tradotto: se si allenano vuol dire che stanno bene. Chiaro che sotto accusa adesso è lo staff medico, rivoluzionato questa estate con la partenza di Raffaele Canonico, sostituito dal suo vice, De Luca. Ma i casi di ricadute uno dietro l'altro sono troppo in rapida frequenza per non far scattare il campanello d'allarme. Qualcosa non va e a rimetterci è il Napoli.

[...] Ci sono delle ragioni per i malanni, soprattutto muscolari. Su tutti: una certa predisposizione a farsi male. Neres e Alisson hanno trascorso gran parte della loro avventura napoletana a recuperare dai problemi fisici. Una dolorosa costante".

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