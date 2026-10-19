Anguissa, Neres e Alisson KO! Il Mattino: sotto accusa c'è lo staff medico, spunta una frase di Allegri

Ultime notizie SSC Napoli - L'edizione odierna de Il Mattino svela che adesso ad essere sotto accusa c'è lo staff medico del club azzurro, dopo le ricadute di Anguissa, Neres e Alisson Santos:

"Sì, se due indizi fanno una prova, figuriamoci tre: qualcosa non va nel recupero dei calciatori infortunati in casa Napoli. Lo staff medico, che ora è guidato da Gennaro De Luca, è ora nel mirino dopo lo stop di Alisson. [...] Ma attenzione: la ricaduta record è alla puntate numero 3 . Non solo Alisson, ma anche Anguissa e Neres. Tre calciatori che, segnalati come pienamente recuperati, quindi convocati e disponibili, hanno rifatto crac dopo poco.

«Si allenavano con noi, non ho la sfera di cristallo», ha detto Allegri. Tradotto: se si allenano vuol dire che stanno bene. Chiaro che sotto accusa adesso è lo staff medico, rivoluzionato questa estate con la partenza di Raffaele Canonico, sostituito dal suo vice, De Luca. Ma i casi di ricadute uno dietro l'altro sono troppo in rapida frequenza per non far scattare il campanello d'allarme. Qualcosa non va e a rimetterci è il Napoli.

[...] Ci sono delle ragioni per i malanni, soprattutto muscolari. Su tutti: una certa predisposizione a farsi male. Neres e Alisson hanno trascorso gran parte della loro avventura napoletana a recuperare dai problemi fisici. Una dolorosa costante".