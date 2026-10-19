Tuttosport - De Laurentiis ha riconfermato la fiducia ad Allegri: c'entra anche il triennale da 30 milioni

Ultime notizie calcio Napoli - Aurelio De Laurentiis ha riconfermato la fiducia all'allenatore Massimiliano Allegri. Questo è quanto si legge sulle pagine di Tuttosport che spiega come dietro la decisione del presidente ci siano evidenti motivi di natura economica.

Allegri a rischio, la posizione del Napoli

Ecco cosa si legge questa mattina sulle pagine di Tuttosport sulla posizione di Allegri al Napoli:

"Non ha preso parte alla seduta di allenamento di ieri anche Massimiliano Allegri, colpito da uno stato influenzale. Oggi è atteso in conferenza stampa insieme a Meret, per presentare la sfida contro il Bodo e spiegare cosa ha in mente per uscire da questo blackout. De Laurentiis per ora ha confermato la fiducia al tecnico, anche in virtù del triennale da 30 milioni, ma deve dare risposte immediate: al Maradona domani contro il Bodo Klimt e sabato con la Roma si conoscerà il suo destino".