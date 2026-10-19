Il Mattino attacca Allegri - Non sa spiegare perché il Napoli è così brutto, Max ha perso brillantezza ed è appassito

Ultime notizie SSC Napoli - Dopo il ko di Venezia, nelle scorse ore ci sarebbero stati lunghi colloqui a distanza fra Max Allegri e Manna-De Laurentiis. Ieri l'allenatore non ha diretto l'allenamento per uno stato influenzale, ma s'è confrontato con la dirigenza partenopea.

Ma lo stesso Allegri - secondo Il Mattino - fatica a comprendere cosa non sta funzionando:

"Allegri ha difficoltà a mettere sul piatto qualche importante giustificazione. Max fa fatica a spiegare perché questa squadra sia così brutta, inconsistente, inaffidabile. Il Napoli manca di troppe cose. Non ha un gioco: tutto è affidato alle iniziative individuali, ai colpi del campione (che sono quasi tutti dei fantasmi), a giocate estemporanee. Non ha uno schema nel quale rifugiarsi in mezzo alle difficoltà. Non ha nemmeno un abbozzo di formazione tipo, vuole far contenti tutti e far giocare anche chi non è all'altezza. Oggi, dovesse tornare in forma e parlare in conferenza stampa (lo farà: l'appuntamento è alle 15,15) darà ancora dimostrazione di ottimismo.

Max Allegri