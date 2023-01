Moviola Napoli-Cremonese Coppa Italia, CorSport: da annullare rete dell'1-1, Sernicola graziato due volte

Calcio Napoli - La moviola del Corriere dello Sport boccia totalmente l'arbitro Maria Sole Ferrieri Caputi nella gara di Coppa Italia tra Napoli e Cremonese. Sono stati davvero tanti gli errori:

"Da annullare la rete dell’1-1: è infatti evidente la carica di Simeone (lo tiene in gioco il sinistro di Ciofani) su Carnesecchi che si sta rialzando dopo la parata, siamo anche nell’area piccola e vicini alla linea di porta, territorio dove un n. 1 dovrebbe godere di qualche garanzia in più. Maria sole avrebbe dovuto vedere tutto lei, il VAR Marini sarebbe dovuto intervenire. Male. Dubbio contatto Pickel-Gaetano, quello che sembra un calcio sul piede destro dell’azzurro è più una strusciata sulla punta, la Ferrieri Caputi sceglie di non fischiare, qui giusto per il VAR supportare, l’entità spetta all’arbitro.

Letteralmente graziato Sernicola: l’intervento su Juan Jesus è da arancione, con i tacchetti sul ginocchio, alti anche se non violenti. Poi entra da dietro su Zerbin a forbice, non arriva neanche il fallo. Il rosso (doppio giallo) arriva al 100’. Mah..."