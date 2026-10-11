De Laurentiis ci vede sempre lungo, Allegri lo ha ripagato con una rivoluzione che potrebbe essere il punto di svolta della stagione

Ultime notizie SSC Napoli - Aurelio De Laurentiis lo pensava da tempo. Il campionato del Napoli è veramente iniziato dopo la sosta, scrive il Corriere dello Sport.

Il presidente ci vede sempre lungo, evidentemente sapeva che bisognava dare il tempo di lavorare ad Allegri "e Max lo ha ripagato con una rivoluzione che potrebbe essere il punto di svolta della stagione. Ispirata dall’emergenza e dagli infortuni, ma orientata alla qualità. La difesa a tre è stata sicuramente la novità più sostanziale, ma la vera mossa che ha cambiato faccia alla squadra è stata la trazione offensiva che ha scelto. Ha arretrato di qualche metro De Bruyne accanto a Lobotka e ha rilanciato i gemelli Neres e Lang alle spalle di Hojlund. All’inizio poteva sembrare un azzardo, si è rivelata una scelta azzeccatissima".