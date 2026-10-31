Largo Maradona, restauro finito: è costato 150 mila euro, ecco tutte le novità

Lavori finiti. Largo Maradona "restaurato" attende ora gli ultimi passaggi burocratici per la data di inaugurazione, di qui a breve, con il sindaco Gaetano Manfredi e altri ospiti. Al murale di via Emanuele De Deo, ai Quartieri Spagnoli, si sperava di aprire già oggi per il 66esimo compleanno di Diego. Una questione di permessi. Per il taglio del nastro, come detto, è solo questione di giorni. Intanto, per il compleanno del "Diez" non mancherà il pellegrinaggio di tifosi, turisti e appassionati al murale, mentre per le strade del quartiere passerà la marcia musicale dei PegaOnda patrocinata da II Municipalità e associazioni del territorio.

Largo Maradona, restauro completato: tutte le novità

È quanto si legge sull'edizione odierna de La Repubblica, confermando dunque finalmente il nuovo look della zona sacra per tifosi e turisti.

L'intervento di riqualificazione è arrivato al termine di un percorso di regolarizzazione con il Comune e la Camera di Commercio, avviato dopo il blitz delle forze dell'ordine per trasformare in area privata a uso pubblico il secondo sito più visitato d'Italia, celebre a livello mondiale dopo il raduno spontaneo del 25 novembre 2020 per la scomparsa di Diego.

Il restyling è stato interamente finanziato dai gestori — tra cui figura Antonio Esposito "Bostik" de "La bodega de Dios",tra i promotori storici del murale nel 1990 — e sostenuto economicamente con un investimento di 150 mila euro dallo sponsor Idir Group della famiglia Monzeglio. Il progetto, approvato dalla Soprintendenza, porta la firma dell'architetto Giuseppe Klain, lo stesso autore dell'iconico ritratto di Diego racchiuso nell'impronta digitale.

Tra le novità introdotte spiccano i due nuovi chioschi realizzati in giallo e blu, i colori storici del Boca Juniors. In più trovano spazio i pannelli dedicati alla storia di Diego e al leggendario "gol del secolo" realizzato contro l'Inghilterra ai Mondiali di Messico '86, affiancati dall'impianto con giochi di luce colorata, nuove panchine, fioriere e la pavimentazione rifatta. Confermati pure i ritratti del "Pibe de Oro" e il tradizionale altarino che custodisce i cimeli donati nel corso degli anni da tifosi e leggende del calcio.

Tra gli ultimi interventi spicca il murale firmato dal collettivo argentino Muro Sur di Ezequiel Brisenio, intitolato "Un sueño cumplido. De Fiorito a Nápoles" ("Un sogno compiuto, da Fiorito a Napoli"). L'opera raffigura Diego bambino durante l'infanzia povera a Villa Fiorito insieme al volto del campione con la maglia azzurra del Napoli dell'epoca dei due scudetti e della Coppa UEFA. Infine, ma non meno importante, il Comune, tramite Napoli Servizi, ha installato i paletti di delimitazione per bloccare la sosta selvaggia degli scooter e ha provveduto a rattoppare le buche nel basolato circostante.