Striscione prima di Monza-Napoli: "Negate il futuro ad un'intera generazione..." | FOTO
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Ultime notizie SSC Napoli - "Negate il futuro ad una intera generazione tra rincari e tagli all’istruzione... la vera devastazione sono le vostre costose poltrone!", questo lo striscione esposto dai tifosi azzurri.
Lo striscione del tifo organizzato della SSC Napoli - esposto già all'esterno dei Distinti allo stadio Diego Armando Maradona prima di Napoli-Roma - è stato messo in luce anche nel settore ospiti dello Stadio Brianteo prima del fischio d'inizio di Monza-Napoli. Ecco lo scatto:
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