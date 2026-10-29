Pronto il rinnovo per Rafa Marin! Schira: "Napoli soddisfatto, rifiutate offerte"

Ultimissime Calcio Napoli - "Il Napoli sta pianificando il prolungamento del contratto di Rafa Marin. Gli Azzurri sono molto soddisfatti delle ultime prestazioni e della crescita del difensore centrale. Il Real Madrid ha una clausola di recompra (€35M) valida solo a luglio 2027. Ci sono state diverse richieste per lui la scorsa estate, ma il Napoli le ha rifiutate"; a svelarlo è Nicolo Schira via X.

Una parabola da riscatto vero e proprio. Dopo un anno trascorso in esilio in Spagna, la nuova chance si sta rivelando la chiave di volta per la carriera in azzurro. Il difensore spagnolo ha infatti saputo cogliere l'attimo con prestazioni difensive di altissima affidabilità, culminate persino con la gioia del gol nell'ultima sfida giocata a Monza. L'impatto e la crescita del centrale ex Real Madrid non sono passati inosservati allo staff tecnico e alla dirigenza della SSC Napoli. Tant'è che appunto sarebbe pronto questo premio in proiezione.