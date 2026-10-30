Hojlund si sblocca in Monza-Napoli: ecco come ha vissuto i due mesi di digiuno da gol

Ultime notizie SSC Napoli - L'edizione odierna de Il Mattino analizza il gol di Hojlund e racconta come ha vissuto il digiuno:

"Dieci minuti. Un lasso temporale che all'interno di una partita sembra brevissimo, ma che spalmato su quasi 2 mesi diventa un'eternità. L'ultimo gol di Hojlund era datato 5 settembre. Ieri, quando il calendario era sul 28 ottobre, è tornato a festeggiare segnando da bomber vero quando il cronometro segnava appunto il minuto numero 10. Una bella liberazione per Rasmus che non ha vissuto questi 53 giorni con estrema leggerezza, anzi. D'altra parte tutto il peso dell'attacco del Napoli è candidamente depositato sulle sue spalle visto che Lucca risulta al momento non pervenuto e pure Giovane sta facendo tremendamente fatica in zona gol. Ecco perché il digiuno iniziava a farsi tosto per Hojlund che pure non si è mai abbattuto. Ci ha messo impegno - tanto impegno - in queste settimane eterne, si è dato da fare con e senza palla, mettendosi al servizio della squadra e facendo gli straordinari anche in fase difensiva".