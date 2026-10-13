Corbo: "Ecco quanto incassa il Napoli se esce subito o si qualifica in Champions"

Ultimissime Calcio Napoli -“Le prospettive economiche della Champions League: quasi 80 milioni se il Napoli supera il girone e si squalifica agli ottavi”; è quanto si legge dall’edizione odierna de La Repubblica oggi in edicola nell’editoriale di Antonio Corbo.

Più che girone adesso si parla più precisamente di League Phase ma la sostanza non cambia: la SSC Napoli incasserebbe un vero e proprio tesoro se uscisse al meglio in queste prime 8 partite.

Corbo rimarca questo dato ricordando anche gli storici Villarreal-Napoli:

Villarreal, quanti ricordi. Anno 2011, prima Champions del Napoli. Con Lavezzi e Cavani, gol di Inler e Hamsik. Un 2-0 difeso nelle classiche bufere spagnole. Giallo nel finale. Scompare Mazzarri espulso negli ultimi minuti.

L'allenatore negò di avere avuto un malore ma fu trovato stravolto e sdraiato agli ultimi posti del pullman dove si era rifugiato. Riapparso ieri nella migliore interpretazione di un presidente da Champions gioca la sua partita anche De Laurentiis. Se il Napoli esce subito alla fine del girone incassa 49,8 milioni. Se passa agli ottavi 78,8. È una serata da camicia a strisce bianche e azzurre.