Gazzetta: Juventus umiliata, è una figuraccia! La reazione dei bianconeri all'uscita dal Maradona

Il fischio finale è stata una liberazione. Allegri ha passato i minuti di recupero quasi immobile, con la testa bassa e le mani sprofondate nelle tasche dei pantaloni, mentre il pubblico del Maradona cantava beffardo “la capolista se ne va”. Ne parla la Gazzetta dello Sport.

"Chiamarla sconfitta è riduttivo: al Maradona è stata una resa, la certificazione di manifesta inferiorità di fronte al nemico, un’umiliazione. Erano quasi trent’anni che la Juventus non subiva 5 reti in un solo match: 30 maggio 1993, Pescara-Juventus 5-1, con il tecnico di oggi, che allora giocava con gli abruzzesi, autore del primo centro. Inutile girarci intorno: è una figuraccia che i tifosi non dimenticheranno facilmente e neppure i giocatori, usciti con facce incredule e funeree"